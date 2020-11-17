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Paris'teki en büyük göçmen kampıydı! Tahliye edildi...

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Giriş: 17.11.2020 17:41
Güncelleme:17.11.2020 17:50
Fransa'nın başkenti Paris'te 2 binden fazla göçmenin yaşadığı kamp tahliye edildi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, yapılan operasyonu memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Öte yandan göçmenlere, Bölge Sağlık Ajansı tarafından kurulan tarama merkezlerinde Covid-19 testi yapılacağı belirtildi.

Ağustos ayından bu yana, 2 binden fazla göçmen kademeli olarak Saint-Denis'deki Stade de France'ın çevresine kurdukları kamplarda yaşamlarını sürdürüyordu. Polis, büyük kampı bu sabah sıkı güvenlik önlemleri altında boşalttı.

Sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında göçmenler alınan güvenlik önlemleri altında tahliye edildi. Polis tarafından yerleştirilen güvenlik kordonu dışına hiç bir göçmen çıkarılmazken, göçmenlerin otobüslere bindirilmesi saatler sürdü.

Kampta yaşayan göçmenler, polis eşliğinde barınma kurumlarına yerleştirilmek üzere çeşitli kabul merkezleri ve spor salonlarına otobüslerle götürüldü.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yapılan operasyonu memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

GÖÇMENLER COVID-19 TESTİNDEN GEÇİRİLECEK

Göçmenlere, Bölge Sağlık Ajansı tarafından kurulan tarama merkezlerinde Covid-19 testi yapılacak. Pozitif vaka çıkması durumunda göçmenler kontrol altına alınacak. Toplamda göçmenlerin 70 otobüse yerleştirildiği ifade edilirken, göçmenlerin yerleştirilmesi amacıyla 26 konaklama merkezi kurulduğu öğrenildi.

Yüzlerce çadırın kurulduğu sağlıksız kamp alanında büyük bir kısmı Afganistan olmak üzere Sudan, Etiyopya ve Somali'den gelen göçmenler yaşıyordu.

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