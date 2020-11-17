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O ülke açıkladı: Koronavirüs aşısı ücretsiz olacak

koronavirüse karşı geliştirilme aşamasında olan potansiyel aşının vatandaşlara ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı. Aşının zorunlu olmayacağı ve sadece gönüllülere yapılacağı da belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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O ülke açıkladı: Koronavirüs aşısı ücretsiz olacak

'da yeni tip korona virüse (Covid-19) bulunacak potansiyel aşının ücretsiz yapılamasına karar verildi. Aşının zorunlu olmayacağı ve gönüllere yapılacağı bildirildi.

8 MİLYON AŞI

Dünya genelinde nüfusuna oranla korona virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan Belçika'da olası bir başarılı Covid-19 aşının ücretsiz olacağı duyuruldu. Sağlık otoritelerinin ortak kararıyla belirlenen politikaya göre 8 milyon aşının vatandaşların hizmetine sunulmasının planlandığı bildirildi. Detayların yetkili sağlık komisyonu tarafından belirleneceği belirtildi.

KOMİSYON TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK

Korona virüsle mücadelede yetkili sağlık bilim kurulu Sciensano ile Belçika Federal İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı'nın ortak yetkiyle yöneteceği aşı dağıtım ve uygulama sürecinde aşıların, ulaştığı gün ve toplu gruplar halinde uygulanmasının öngörüldüğü aktarıldı. Aşı dağıtım ve uygulama programının maliyetlerinin federal kurumlar ve bölge yönetimlerinin bütçelerinden ortaklaşa karşılanacağı ve "Korona Komiserliği" eliyle yönetileceği ifade edildi. Konuya ilişkin genel koordinasyon ve iletişim görevini yürütecek özel bir birimin de kurulacağı aşı programı, Avrupa Birliği () Komisyonu tarafından yürütülen anlaşmalara paralel olarak ilerleyecek.

Son dakika | Koronavirüs aşısında önemli gelişme! Başarı oranı yüzde 94.5 SON DAKİKA | KORONAVİRÜS AŞISINDA ÖNEMLİ GELİŞME! BAŞARI ORANI YÜZDE 94.5

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