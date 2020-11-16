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Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İstanbul'da

A Haber
AA
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Giriş: 16.11.2020 19:05
Güncelleme:16.11.2020 19:13
Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve beraberindeki heyet veda ziyareti için İstanbul'a geldi. Pompeo'nun kritik görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer'in aktardığı bilgiye göre; Pompeo'nun Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi beklenmiyor.

SON DAKİKA HABERİ: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve beraberindeki heyet veda ziyareti için İstanbul'a geldi.

Pompeo'nun kritik görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Pompeo, Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ile görüecek.

A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer'in aktardığı bilgiye göre; Pompeo'nun Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi beklenmiyor.

Pompeo geçen hafta yaptığı açıklamada,kapsamlı bir yurt dışı gezisine çıkacağını kaydederek, "Cuma gününden itibaren Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gideceğim. Görüşmelerimizde ülkelere göre birçok konuyu ele alacağız." demişti.

3 Kasım'da yapılan ABD Başkanlık seçimlerinde Başkan Trump, yarışı Demokrat rakibi Joe Biden'ın gerisinde tamamlamıştı.

Halen hukuki adımlarına devam eden Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i dün görevden almıştı.

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