16 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri BM Genel Kurulu'nda konuşacaklar: Koronavirüs aşısını bularak dünyaya umut oldular

BM Genel Kurulu'nda konuşacaklar: Koronavirüs aşısını bularak dünyaya umut oldular

Başkanı hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs aşısını geliştirerek dünyaya umut olan Prof. Dr.  ve eşi Dr. 'nin BM Genel Kurulu Covid Özel Oturumuna konuşmacı olarak katılacağını duyurdu.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020
ABONE OL
BM Genel Kurulu'nda konuşacaklar: Koronavirüs aşısını bularak dünyaya umut oldular

Birleşmiş Milletler, (BM) Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geliştirdiği koronavirüs aşısı ile tüm dünyanın umudu olan Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin BM Genel Kurulu Covid Özel Oturumuna konuşmacı olarak katılacağını duyurdu.

BOZKIR DUYURDU

Birleşmiş Milletler, (BM) Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) aşısındaki başarısının ardından dünya çapında isminden söz ettiren Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci ile video konferans aracılığıyla konuştuğunu açıkladı. Bozkır, yaptığı paylaşımda "COVID-19'a karşı aşı geliştiren Prof Uğur Şahin ve Dr Özlem Türeci ile videokonferans yoluyla görüştüm.Tüm dünyaya umut veren başarıları için içten tebriklerimi ilettim. 3-4 Aralık'ta Başkanlık edeceğim BM Genel Kurulu Covid Özel Oturumuna konuşmacı olarak davetimi kabul ettiler" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs aşısının bulan Uğur Şahinin hikayesi KORONAVİRÜS AŞISININ BULAN UĞUR ŞAHİN'İN HİKAYESİ

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA