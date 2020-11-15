Donald Trump'tan 'kazanacağız' mesajı
ABD'deki seçimlerde hile yapıldığı iddiasını yineleyen Donald Trump, resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Trump yaptığı açıklamada, "Biz kazanacağız." ifadelerine yer verdi.
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ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Biz kazanacağız. Yüzbinlerce kişi DC'de (Washington) desteklerini gösteriyor" dedi.
TRUMP'TAN FLAŞ MESAJ
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden destekçileri tarafından ülkenin başkenti Washington DC'de başkanlık seçim sonuçlarına karşı düzenlenen yürüyüşe dair açıklamada bulundu.
"Biz KAZANACAĞIZ" diyen Trump, "Yüzbinlerce kişi DC'de (Washington) desteklerini gösteriyor. Onlar, 'hileli' ve 'yozlaşmış' bir seçimi desteklemeyecekler" ifadelerini kullandı.
We will WIN! https://t.co/MwfvhQJ5wy— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020
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