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Savaş öncesi silah gösteren Ermeni papaz: Eğer isterlerse müzakere masasına otururuz

ile arasında çatışmaların başladığı ilk günlerde silahla poz veren papaz Hovhannes, müzakere masasına oturmak istediğini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.11.2020 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020
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Savaş öncesi silah gösteren Ermeni papaz: Eğer isterlerse müzakere masasına otururuz

ile arasında 6 hafta boyunca devam eden çatışmalar son buldu. Ermenistan, yapılan anlaşmayla birlikte işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi kabul etti. Bu kararın ardından işgal bölgelerinde yaşayan Ermeniler bölgeleri terk etmeyi başladı.

SİLAHLI POZ VEREN ERMENİ PAPAZ

Çatışmaların ilk günlerinde elindeki silahla poz veren papaz ise bölgeden ayrılmak istemiyor. Bölgenin Ermenilere ait olduğunu söyleyen papaz, savaş mesajları vermekten vazgeçti Azerbaycan ile müzakere yapmak istediğini söyledi.

TARİHİ ÇARK

BBC'ye konuşan papaz, "Eğer isterlerse müzakere masasına otururuz" dedi.

AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN, ASKER CESETLERİNİ KARŞILIKLI İADE ETTİ

Öte yandan Azerbaycan yapılan açıklamada, 'da görevli Rus askerlerin aracılığıyla savaş alanında kalan Ermenistan askerlerinin cesetlerinin iade edildiği bildirildi. Açıklamada, 6 şehit askerin naaşının da Azerbaycan'a iade edildiği kaydedildi.

ŞUŞA KURTARILMIŞTI

Azerbaycan ve Ermenistan'ın 'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşmasında tarafların ceset ve esirleri değiştireceği belirtilmişti. Azerbaycan ordusu, Şuşa şehrini 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.

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