Savaş öncesi silah gösteren Ermeni papaz: Eğer isterlerse müzakere masasına otururuz

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 6 hafta boyunca devam eden çatışmalar son buldu. Ermenistan, yapılan anlaşmayla birlikte işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi kabul etti. Bu kararın ardından işgal bölgelerinde yaşayan Ermeniler bölgeleri terk etmeyi başladı.