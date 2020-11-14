Bosna Hersek'te Kovid-19 salgını gölgesinde yarın (15 Kasım 2020) sandığa gidilecek

SREBRENİTSA'DA BOŞNAK PARTİLER TEK ADAY ÇIKARDI

Bosna'daki savaşta 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa, bu seçimde de yine kamuoyunun odağında olacak.

Boşnak partiler, Alija Tabakovic ismi üzerinde uzlaşarak tek aday çıkarırken, bu şekilde 4 yıl önce Sırp adayın kazandığı belediyeyi yeniden geri almayı amaçlıyor.



Seçim öncesinde çeşitli usulsüzlük iddiaları gündeme gelirken, Srebrenitsa'da hiç yaşamamış Sırbistan'dan çok sayıda Sırp seçmenin oy kullanmak için kaydını buraya aldırdığı öne sürüldü.





Boşnak temsilciler, seçimde usulsüzlük yapılmaması için CIK tarafından daha fazla gözlemci atanmasını talep ederken, Srebrenitsa'ya belediye başkanı olacak kişinin burada yaşanan soykırımı inkar etmeyecek biri olması isteniyor.