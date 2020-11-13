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Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Danimarkalı Rasmus Paludan'a Berlin'de protesto

Avrupa'da artan İslam düşmanlığını körüklemeye çalışanlar arasındaki Danimarkalı siyasetçi , yakmak istedi. Faşist siyasetçi Paludan'a Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan binlerce kişi tepki gösterdi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 13.11.2020
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Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Danimarkalı Rasmus Paludan'a Berlin'de protesto

Göçmen karşıtlığı ile bilinen ve gösteriler düzenleyerek 'i yakmak isteyen Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri , Almanya'nın başkenti Berlin'de edildi.

Paludan'ın, bugün Berlin'de göçmenlerin yoğun yaşadığı Neukölln ilçesindeki Sonnenallee Caddesi'nde gösteri yapacağının duyulması üzerine yüzlerce karşıt gösterici toplandı.

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Almanya polisi de Paludan'ın belirttiği yer ve saatte ekip bulundurarak, yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Irkçı provokatör Paludan ve yandaşları, Alman polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı söz konusu bölgeye gelmedi.

Gösteriye katılanlar, Almanca ve İngilizce "Nefret söylemine karşı koy" ve "Hoşgörü ve saygı" yazılı dövizler taşırken, pankartlar arasındaki "Sevgiyi ve barışı yay, nefreti değil" ifadesi dikkati çekti.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin konuşmalarını dinleyen göstericiler daha sonra olaysız dağıldı.

Öte yandan Alman basını, Paludan'ın Kovid-19 açısından riskli bölgeden ülkeye giriş yaptığından dolayı Berlin'e geldiğinde karantinaya girmesi zorunluluğu bulunduğunu ve gösteriye katılamayacağını duyurdu.

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