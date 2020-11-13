Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Danimarkalı Rasmus Paludan'a Berlin'de protesto

Irkçı provokatör Paludan ve yandaşları, Alman polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı söz konusu bölgeye gelmedi.

Gösteriye katılanlar, Almanca ve İngilizce "Nefret söylemine karşı koy" ve "Hoşgörü ve saygı" yazılı dövizler taşırken, pankartlar arasındaki "Sevgiyi ve barışı yay, nefreti değil" ifadesi dikkati çekti.