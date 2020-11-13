13 Kasım 2020, Cuma
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AB İçişleri Komiseri Johansson'dan İslam açıklaması

Avrupa'da artan hakkında açıklama yapan Avrupa Birliği İçişleri Komiseri , "İslam Avrupa için tehdit değil." ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.11.2020
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AB İçişleri Komiseri Johansson'dan İslam açıklaması

AB İçişleri Bakanları, Paris'teki Bataclan Tiyatrosu ile Stade de France'da düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan saldırıların 5'inci yıl dönümünde terörle mücadele konusunda toplantı yaptı.

"İSLAM BİR TEHDİT DEĞİL"

Toplantı sonrası Ylva Johansson, İsveç devlet resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulundu.

İslam ve göçün Avrupa için bir tehdit olmadığını aktaran Johansson, aşırı görüşlü fanatiklerle mücadele edilmesi gerektiğini anlattı.

Johansson, "İslam bir tehdit değil. Din bir tehdit değil. Teröristler tehdittir. İslamcı görünen aşırılar ve aşırı sağcılarla mücadele edilmesi gerekir. Göç de Avrupa için bir tehdit değildir." ifadelerini kullandı.

İMAMLARA EĞİTİM AB'NİN YETKİSİNDE DEĞİL

Batı değerleri gereğince imamlara eğitim verilmesi fikrini de eleştiren Johansson, "Dini liderlere eğitim verilmesinin AB'nin yetkileri arasında olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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