İran destekli Husiler'e ağır darbe! Kızıldeniz'de batırıldı
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu, İran'ın desteklediği Husiler tarafından yollanan uzaktan kumandalı patlayıcı yüklü iki botun Kızıldeniz'in güneyinde batırıldığını açıkladı.
DÜNYA AA
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Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Husi milisler Kızıldeniz'in güneyinde terör eylemi girişiminde bulundu.
Arap koalisyonu, Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinden Husiler tarafından terör saldırısı amacıyla gönderilen uzaktan kumandalı patlayıcı yüklü iki botun batırıldığını bildirdi.
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