12 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İran destekli Husiler'e ağır darbe! Kızıldeniz'de batırıldı

İran destekli Husiler'e ağır darbe! Kızıldeniz'de batırıldı

liderliğindeki Arap koalisyonu, 'ın desteklediği Husiler tarafından yollanan uzaktan kumandalı yüklü iki botun Kızıldeniz'in güneyinde batırıldığını açıkladı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 12.11.2020
ABONE OL
İran destekli Husiler'e ağır darbe! Kızıldeniz'de batırıldı

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Husi milisler Kızıldeniz'in güneyinde terör eylemi girişiminde bulundu.

Arap koalisyonu, Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinden Husiler tarafından terör saldırısı amacıyla gönderilen uzaktan kumandalı patlayıcı yüklü iki botun batırıldığını bildirdi.

Son dakika | Suudi Arabistan duyurdu: Husiler Abha Havalimanı’ndaki ‘önemli hedefe’ saldırdı SON DAKİKA | SUUDİ ARABİSTAN DUYURDU: HUSİLER ABHA HAVALİMANI'NDAKİ 'ÖNEMLİ HEDEFE' SALDIRDI

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA