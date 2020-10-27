Son dakika | Suudi Arabistan duyurdu: Husiler Abha Havalimanı’ndaki ‘önemli hedefe’ saldırdı
Son dakika haberi...Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen’deki Husilerin, Suudi Arabistan’ın Abha Havalimanı’ndaki ‘önemli hedefe’ saldırdığını bildirdi.
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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'ndaki 'önemli hedefe' saldırdığını bildirdi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'ndaki 'önemli hedefe' saldırdığını bildirdi.
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