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Son dakika | Suudi Arabistan duyurdu: Husiler Abha Havalimanı’ndaki ‘önemli hedefe’ saldırdı

Son dakika haberi... öncülüğündeki koalisyon güçleri, ’deki Husilerin, Suudi Arabistan’ın ’ndaki ‘önemli hedefe’ saldırdığını bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Son dakika | Suudi Arabistan duyurdu: Husiler Abha Havalimanı’ndaki ‘önemli hedefe’ saldırdı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'ndaki 'önemli hedefe' saldırdığını bildirdi.

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