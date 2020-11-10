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ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: “Kazanacağız”

Başkanı , sosyal medya hesabından açıklamalarına devam ederek, “biz kazanacağız” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: “Kazanacağız”

ABD'de Başkanlık seçimlerinde 270'ten fazla delege sayısına ulaşan Demokratların Adayı Joe Biden, Başkan seçilmişti.

Biden'ın zafer ilan etmesinin ardından vazgeçmeyen Cumhuriyetçilerin adayı ABD Başkanı Donald Trump, seçimin galibinin kendisi olduğunu açıklamaktan vazgeçmiyor. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Trump, "Kazanacağız" dedi.

Yenilgiyi kabul etmeyen Trump açıklamasında, "Büyük ilerleme kaydedeceğiz. Sonuçlar haftaya gelmeye başlar. Amerika'yı yeniden harika yap" ifadelerini kullandı.

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