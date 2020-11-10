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ABD Başkanı Trump'tan seçimler için "4 kritik eyalette mücadeleye devam" sinyali

Son dakika haberi... Başkanı , seçimlerin kaderi açısından önemli 4 kritik eyalette usulsüzlükleri tespit konusunda mücadeleye devam ettikleri mesajı verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.11.2020
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ABD Başkanı Trump'tan seçimler için 4 kritik eyalette mücadeleye devam sinyali

Trump, Twitter hesabından Associated Pressin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı Nevada, Wisconsin, Pennsylvania ve oy sayım işleminin devam ettiği Georgia eyaletlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, Nevada'daki oy işlemleri hakkında, "Nevada, sahte oyların bir lağım çukuruna dönüyor. Ekibimiz orada kanıtlar buluyor ve bunlar yayımlandığında herkes şok olacak." ifadesini kullandı.

Trump, Wisconsin'de de "iyi" gelişmeler olduğunu vurgulayarak, "Hukuki olarak biraz zamana ihtiyacımız var. Yakında burada bir şeyler olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Pennsylvania ve Georgia eyaletleri ile ilgili de Trump, "Pennsylvania'da bizim oy sayım işlemlerini izlememiz engellendi. Bu, bu ülkede akla hayale sığmaz ve yasa dışı bir şey. Georgia'da, seçim gecesinde olduğu gibi büyük bir zafer kazanacağız." yorumunu yaptı.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden kazanmıştı.

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