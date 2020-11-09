10 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD 4 Çin vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı

ABD 4 Çin vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı

ABD , ’daki eylemlerle alakalı olarak 4 vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.11.2020 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020
ABONE OL
ABD 4 Çin vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı

ABD'nin Çin'e yönelik yaptırımları devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı, Hong Kong'daki eylemlerle alakalı olarak 4 Çin vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan listede, Deng Zhonghua, Edwina Lau, Li Jiangzhou ve Li Kwai-wah'ın yaptırım uygulanacak kişiler olduğu belirtildi.

Yetkililer, bu 4 kişiye Hong Kong'daki muhaliflerin üzerinde baskı oluşturdukları gerekçesi ile yaptırım uygulandığını öne sürdü.

Hazine Bakanlığı, ayrıca Suriye'de petrol sektöründe faaliyet gösteren 8 kişi ve 11 kuruma da yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA