Suriye’de rejim güçleri Ariha’yı vurdu! 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Suriye’de rejim güçlerinin İldib kentinin güneyine düzenlediği topçu saldırısında bir kız çocuğu hayatını kaybetti.
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Rejim güçleri, bugün İdlib'in güneyindeki Ariha ilçesine topçu saldırısı düzenledi.
Yerleşim alanlarına yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 4 yaşındaki kız çocuğu Sidra Qadour yaşamını yitirdi.
Saldırı bölgesine ulaşan sivil savunma ekipleri, çevrede arama kurtarma çalışması başlattı.
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