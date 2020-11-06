07 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Suriye’de rejim güçleri Ariha’yı vurdu! 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Suriye’de rejim güçleri Ariha’yı vurdu! 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

’de rejim güçlerinin İldib kentinin güneyine düzenlediği topçu saldırısında bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
ABONE OL
Suriye’de rejim güçleri Ariha’yı vurdu! 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Rejim güçleri, bugün İdlib'in güneyindeki Ariha ilçesine topçu saldırısı düzenledi.

Yerleşim alanlarına yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 4 yaşındaki kız çocuğu Sidra Qadour yaşamını yitirdi.

Saldırı bölgesine ulaşan sivil savunma ekipleri, çevrede arama kurtarma çalışması başlattı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA