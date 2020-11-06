Fransa'da Türklerin evini uzun uzun namlulu silahlarla bastılar
Irkçılığın tavan yaptığı Fransa'da, Hz. Muhammed'e hakaret içeren yayınlar ve öldürülen öğretmen bir sınıfta tartışma konusu oldu. 10 yaşındaki Türk çocukların olduğu sınıftaki konuşmanın bitmesinin ardından evleri basıldı. Fransız polisi, Türklerin evini uzun namlulu silahlarla bastı.
Fransa'nın Albertville şehrinde yaşayan 10 yaşındaki 4 Türk çocuk, okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler ve öldürülen öğretmen Samuel Paty ile ilgili gerçekleştirilen bir tartışmanın ardından polis tarafından karakola götürüldü. Çocuklar, radikalleşme eğilimlerinin olup olmadıklarının tespit edilebilmesi için 11 saat boyunca sorgulandı.
"MASKELİ POLİSLER SİLAHLARLA EVİ BASTI"
Türk baba, "Sabah saat 7'den önce, 10 maskeli polis neredeyse kapıyı kıracak şekilde çaldı ve eve uzun namlulu silahlarla girdi. Duvar süslemelerinin fotoğraflarını çektiler, bütün evi arayarak ipucu bulmaya çalıştılar. Çocuğumuzu daha sonra gelip almamızı istediler.
"DİNSEL İNANÇLARIMIZLA İLGİLİ SORULAR SORDULAR"
Çocuğumuzu almaya gittiğimizde de dinsel inançlarımızla ve Macron ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki gerginlikle ilgili ne düşündüğümüze dair sorular sordular. Herkes ailemizi tanıyor. Okul bizi çok iyi tanıyor; aynı okula giden birkaç çocuğumuz vardı. Radikalleşme eğilimi olsaydı herkes bilirdi" dedi.
POLİS AÇIKLAMA YAPMADI
Albertville polisi, sorgulanan dört çocukla ilgili bilgi verilemeyeceğini açıkladı. Ayrıca ebeveynler, polisin kendilerine çocuklarının gözaltına alınma nedenlerine ilişkin belge vermeyi reddettiğini söyledi.