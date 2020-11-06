Fransa'da Türklere ırkçı saldırılar artıyor

Pazartesi gecesi yapılan saldırıda ise saldırganlar, dükkanın kepengine "Erdoğan'a ölüm", "Fransa Fransızlara ait" ve "Türklere ölüm" gibi ırkı ifadeler yazmıştı. Saldırının ardından yoldan geçen vatandaşlar ise dükkan sahibine destek olmak amacı ile dükkanın kepengine "Bunu yazana yazıklar olsun. Yanınızdayız" ifadesini yazmışlardı.



Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Gerarld Darmanin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fransa'daki Ülkü Ocakları'nın faaliyetlerinin yasakladığını aktarmıştı.

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