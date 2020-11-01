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İtalya'da vaka sayılarında üst üste rekorlar

’da salgınında son 24 saatte 29 bin 907 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 709 bin 337’e yükseldi. Son 24 saatte 208 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 38 bin 826'ya yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
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İtalya'da vaka sayılarında üst üste rekorlar

İtalya'da Covid-19 vakalarındaki artış devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 29 bin 907 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 709 bin 337'ye ulaştığı belirtildi

208 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 208 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 38 bin 826'ya yükseldiği aktarıldı.

İTALYA VAKALARIN ÖNÜNE GEÇEMİYOR

Bakanlık, ülkedeki aktif vaka sayısının 378 bin 129'a yükseldiğini, bin 939 kişinin yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı.
Öte yandan İtalya'da dün 31 bin 758 vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

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