İstanbul Ataşehir'de korkutan patlama!

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamanın yaşandığı yere çıkan bütün sokaklar şerit çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Patlamanın meydana geldiği noktada bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu.

Patlama olduğu anda oradan geçen Mustafa Seyrek yaşananları; "Arkam dönük gidiyordum, işten eve geliyordum. Olay yerinden yaklaşık olarak yüz metre ilerideydim, çok büyük basınçlı bir patlama geldi. Kendimi o panikle yere attım resmen. Geri döndüğümde çok kalabalık vardı, biraz ilerde bekledim. Sonra polisler geldi, bu şekilde şeride aldılar. Yaralı yoktu ama çöp konteyneri paramparça olmuştu. Bir arabanın arkasında hasar vardı" şeklinde anlattı.