Hatay’daki terör saldırısının zamanlaması neye işaret? Tokmakoğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar

Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Genel olarak bakarsak Suriye'de Türkiye'nin müdahalesi için şartlar oluşuyor demek gerekiyor. Çünkü PKK terör örgütünün özellikle sınırlarımıza ama genel olarak Suriye'den uzaklaştırılması için Türkiye hem Rusya ile hem de ABD ile mutabakat imzalamıştı. Ve bunlar resmen dediler ki; artık burada PKK yok dediler. Fakat kendileri de artık bugün görmüşlerdir ki PKK terör örgütü yine sınırlarımıza saldırıyor, hatta içeri girmeye çalışıyor. Ve hatta onlara eğitim verenlerin bile kendilerinden olabileceğine dair kuşkular var. Bu paramotorları düşünürsek, bunlarla belirli bir mesafeye uçmak için belirli bir sertifika almak gerekiyor, ehliyetli olmak gerekiyor. Türkiye'de bile bu işe 3-5 sertifika veren kuruluş var, çok bilinen bir şey değildir. Ama öyle görünüyor ki Suriye'de bazı devletlerin temsilcileri veya eğitmenleri onları eğiterek Türkiye'ye göndermek üzere faaliyet içerisindeler. Bu kabul edilecek bir şey değil. Üstüne üstlük zaten Suriye'deki teröristlerin Karabağ'a gönderilmesi gibi bir faaliyet de var. PKK terör örgütüne eğitim veriliyor ve bölgenin istikrarsızlaştırılması üzerine büyük bir faaliyet var. Büyük bir konu daha var. Rusya mesela Suriye Milli Ordusu'na gitti taarruz etti. Nasıl olabilir ki bu? Suriye Milli Ordusu, Suriye'de teröristlere karşı savaşan öz ordu. Bölgede tekrar istikrarın gelmesi için ABD ve Rusya'nın verdiği sözü tutması gerekiyor. Uymazsa Türkiye gerekeni yapar.

FRANSA ÇARPIK BİR YÖNETİME SAHİP

Fransa'yı bir tarafa koyuyorum çünkü çarpık bir yönetime sahip ülke konumuna düştü. Hem Avrupa içerisinde kendi sorunları var, hem NATO içerisinde, hem ABD'nin mevcut başkanıyla sorunlu. Yani sorunsuz diyeceğimiz bir tarafı yok. Doğu Akdeniz'de yaptıkları belli, Fransa'yı bir tarafa koyuyorum ama ABD, Türkiye ile özellikle 1950'li yıllardan bu yana terörle mücadelede hatta bölgenin istikrarlı yapıya kavuşmasında istihbarat alışverişinde, birbirine aksaksız destek olan iki müttefik. Yani ABD tutup da elinde bir terör bilgisi olup da eğer bunu vermediyse bu bir skandal. Yani bu üstüne gidilecek bir konu halindedir ama inşallah kendilerini çok iyi savunacakları düşünceleri vardır. Türkiye'ye bunu anlatmak zorundalar bu noktadan sonra, şimdi genel olarak baktığımızda Libya'dan tutun Kafkaslar'a varıncaya kadar bu ülkelerin istikrarsızlaştırmakla ilgili olarak büyük bir cephe açtığını ve vekalet savaşı unsuru olarak PKK'yı alenen destekleri gibi bir husus var. Suriye Demokratik Güçleri gibi paravan bir isim konarak PKK'ya yılda 800 milyon dolar para aktardığını da biliyoruz. Bunu çeşitli şekilllerde eğiterek, donatarak veriyor gerçi ama PKK'yı bir şekilde meşrulaştırmaya çalışıyor. Bunlar kabul edilecek işler değildir.