28 Ekim 2020, Çarşamba
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Son dakika: Şili'de 5.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... Güney Amerika'daki Şili, 5,8 büyüklüğündeki depremle sallandı. Coquimbo kenti yakınlarındaki depremde can kaybı ya da yaralanma olmadığı açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2020
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Son dakika: Şili'de 5.8 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı. Depremin Coquimbo kenti yakınlarında, 63 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu.

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