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Koronavirüs İspanya'da hızla yayılıyor

salgınına teslim olan 'da vaka ve ölüm sayıları her geçen gün artıyor. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 binden fazla vakaya, 168 de ölüm rastlandığı açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2020
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Koronavirüs İspanya'da hızla yayılıyor

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte ölü sayısı 168, vaka sayısı 19 bin 765 arttı.

Sağlık Bakanlığı, dün 1 milyon 116 bin 738 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, 19 bin 765 artışla bugün 1 milyon 136 bin 503 olarak güncelledi.

İspanya'da ayrıca pandemi kaynaklı ölümlerde sayının son 24 saatte 168 arttığı görüldü.

ÖLÜM SAYILARI DA ARTTI

Bakanlık, son 7 günde 761 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 35 bin 466'ya çıktığını duyurdu.

Vakaların artmaya devam etmesi karşısında İspanya'daki birçok özerk yönetim serbest dolaşımı kısıtlayan önlemleri artırırken, alınan tedbirlerden mağdur olan İspanyollar gösterilere başladı.

Barselona'daki Katalonya özerk hükümet başkanlığı binasının olduğu Jaime Meydanı'nda toplanan yiyecek-içecek sektörü çalışanları bar ve restoranların kapatılmasını protesto etti.

Özerk hükümet binasına yumurta atan, ellerindeki tencere ve tavalara vurarak seslerini duyurmaya çalışan göstericilere karşı polis geniş güvenlik önlemi aldı.

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