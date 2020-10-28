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Koronavirüse yakalanan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune Almanya'ya nakledildi

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune'un doktorların tavsiyesi üzerine sağlık kontrolü için 'ya nakledildiği açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2020
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Koronavirüse yakalanan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune Almanya'ya nakledildi

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebbun'un doktorların tavsiyesi üzerine bulunduğu hastaneden sağlık kontrolü için Almanya'ya nakledildiği duyuruldu.

75 YAŞINDA KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Tebbun, koronavirüs nedeniyle evinde girdiği karantinanın ardından dün doktorların tavsiyesi üzerine hastanede tedavi altına alınmıştı. 75 yaşındaki Tebboune'un korona virüs testinin pozitif çıkıp çıkmadığı belirtilmezken, bazı Cumhurbaşkanlığı yetkililerinde Covid-19 tespit edilmesi üzerine evinde karantinaya girmişti.

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