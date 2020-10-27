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Ege Denizi'ne gömüldü! Yunan savaş gemisi böyle battı...

Son dakika haberi... 'nde bir yük gemisiyle çarpışan mayın tarama gemisi Kallisto, 'ne gömüldü. Öte yandan gemi içerisinde bulunan 27 mürettebat tahliye edilirken 2 askerin de yaralandığı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Ege Denizi'ne gömüldü! Yunan savaş gemisi böyle battı...

Yunanistan'da donanmaya ait mayın tarama gemisi NTHI Kallisto, Salı sabahının erken saatlerinde Pire açıklarında bir ticari gemiyle çarpıştı.

To Vima gazetesi, başkent Atina yakınlarındaki çarpışmanın ardından Kallisto'nun battığını bildiriyor.

Ege Denizi'ne gömüldü! Yunan savaş gemisi böyle battı...

27 mürettebatı bulunan savaş gemisindeki askerler tahliye edildi, kazada en az iki kişinin yaralandığını Savunma Bakanlığı doğruladı. Yunan Donanması ise, çarpışmanın sabah 07.30 sularında Saronic Körfezi'nde gerçekleştiğini duyurdu.

Ege Denizi'ne gömüldü! Yunan savaş gemisi böyle battı...

Çarpışmanın duyulmasıyla birçok donanma ve kurtarma ekibi olay yerine geldi ancak mayın tarama gemisinin batması önlenemedi. Ekipler kazadan sonra denize atlayan dört kişiyi de sudan çıkardı.

Ege Denizi'ne gömüldü! Yunan savaş gemisi böyle battı...

Yunan televizyon kanalları canlı yayına geçerken, geminin sulara gömülmesi anbean izlendi.

Portekiz bandıralı ticaret gemisi Maersk Launceston'un Kallisto'ya arka tarafından çarptığını belirten To Vima, savaş gemisinin İngiltere'de 1987'de üretildiğini yazdı.

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