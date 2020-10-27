27 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Paris'te bomba ihbarı sonrası panik

Paris'te bomba ihbarı sonrası panik

'nın başkenti 'te Arc de Triomphe () anıtı çevresine yönelik bomba ihbarı yapıldı. Paris polisi, ihbara yönelik herhangi bir bulgu elde edilemediğini belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
ABONE OL
Paris'te bomba ihbarı sonrası panik

Fransa'nın başkenti Paris'te bomba ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Yerel saatle 15.00 sularında Arc de Triomphe (Zafer Takı) çevresine yönelik polise bomba ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine Paris polisi, güvenlik önlemi olarak Arc de Triomphe (Zafer Takı) ile Eyfel Kulesi arasında çalışan metro hattını durdurdu.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Yapılan inceleme sonucu bomba ihbarına yönelik herhangi bir bulgu elde edilmeyince metro seferleri yeniden başlatıldı.

Bomba ihbarının, Eyfel Kulesi yakınlarında mühimmat dolu bir çanta bulunmasının ardından yapıldığı ifade edildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA