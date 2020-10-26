İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısı artıyor
Koronavirüs salgınının en çok etki gösterdiği ülkelerden biri olan İtalya'da günlük vaka artışı devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 saatte 17 binden fazla vakanın görüldüğü belirtildi.
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İtalya'da son 24 saatte 17 bin 12 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 542 bin 789'a yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte 17 bin 12 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 141 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.
Ülkedeki toplam vaka sayısı 542 bin 789'a, toplam can kaybı ise 37 bin 479'a ulaştı. Ülkede 268 bin 626 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.
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