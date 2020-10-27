Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 44 milyonu geçti
Koronavirüs salgını dünya genelini etkisi altına alırken, toplam vaka sayısı açıkladı. Dünya genelinde koronavirüs yakalananların sayısının 45 milyona yaklaştığı açıklandı. ABD, hem vaka hem de ölüm sayılarında zirvede yer aldı.
Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 44 milyonu geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 44 milyon 17 bin 755 oldu.
ÖLÜM VE VAKADA ZİRVE ABD'NİN
ABD, 8 milyon 977 bin 593 vaka sayısıyla birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 7 milyon 974 bin 963 vaka ile Hindistan, 5 milyon 415 bin 671 vaka ile Brezilya, 1 milyon 547 bin 774 vaka ile Rusya, 1 milyon 165 bin 278 vaka ile Fransa, 1 milyon 156 bin 498 vaka ile İspanya, 1 milyon 102 bin 301 vaka ile Arjantin, 1 milyon 25 bin 52 vaka ile Kolombiya, 917 bin 575 vaka ile İngiltere ve 895 bin 326 vaka ile Meksika izliyor.
Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 167 bin 780 kişi yaşamını yitirdi, 32 milyon 301 bin 111 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
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