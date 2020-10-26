Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

İRAN'DA VAKA SAYISI 568 BİN 896

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 32 bin 616'ya yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 568 bin 896'ya çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 451 bin 707 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 623 olarak açıklandı.



BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 398 BİN 815

Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 398 bin 815'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 803 kişi olarak raporlandı.



ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 389 BİN 712

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 13 bin 299 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 389 bin 712 kişinin enfekte olduğu açıklandı.