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Uzayda oyunu kullandı: ''Uluslararası Uzay İstasyonu oy verme kabini''

Amerikalı astronot ABD'deki 3 Kasım'daki başkanlık seçimi nedeniyle oyunu 'ndan kullandı. , Rubins'in "Uluslararası Uzay İstasyonu oy verme kabini'' yazısının önündeki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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Uzayda oyunu kullandı: ''Uluslararası Uzay İstasyonu oy verme kabini''

Amerikalı astronot Kate Rubins, ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan oy kullandı. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Rubins, oyunu uzaydan elektronik olarak gönderdi.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU OY VERME KABİNİ

NASA ise Rubins'in ''Uluslararası Uzay İstasyonu oy verme kabini'' yazısının önündeki gülümseyen fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. NASA astronotu Rubins, 2016 başkanlık seçimlerinde de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan oy kullanmıştı.

50 MİLYON KİŞİ OY KULLANDI

Seçimlere 11 gün kala, erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve elden zarf bırakma yoluyla 50 milyondan fazla kişi erken oy kullandı.

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