Cerablus balistik füzelerle hedef alındı
Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'yla teröristleri temizlediği Cerablus’ta 2 balistik füzeyle saldırı düzenlendi. Cerablus'ta meydana gelen saldırıda 10 kişinin yaralandığı açıklandı.
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus'ta 2 balistik füzeyle düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
KARKAMIŞ'IN KARŞISINDAKİ SURİYE TOPRAKLARINDA...
Askeri muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus'un güneyindeki Küse bölgesinde mazot rafinelerine saldırı düzenlendi.
İlk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığı saldırının, Lazkiye'de konuşlu Rus donanmalarından 2 balistik füzeyle düzenlendiği öğrenildi.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)