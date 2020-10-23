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Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 26 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek

Son dakika haberi... Kuzey Türk Cumhuriyeti () Ersin Tatar, pazartesi günü ’ye gelecek. Yapılan görüşmede, Türkiye-KKTC ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması; Kıbrıs meselesi ve 'deki güncel gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunulması bekleniliyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 26 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek

İletişim Başkanlığı, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 26 Ekim 2020 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-KKTC ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması; Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki güncel gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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