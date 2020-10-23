Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 26 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek
Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pazartesi günü Türkiye’ye gelecek. Yapılan görüşmede, Türkiye-KKTC ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması; Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki güncel gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunulması bekleniliyor.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İletişim Başkanlığı, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 26 Ekim 2020 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir.
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-KKTC ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması; Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki güncel gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)