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ABD Savunma Bakanı Esper İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü

, Orta Doğu'daki "olumlu normalleşme süreci" anlaşmaları hakkında ile temasa geçti. 'daki görüşmede iki ülkenin savunma bakanı bir araya geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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ABD Savunma Bakanı Esper İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile Pentagonda görüştü.

Pentagondan yapılan yazılı açıklamada, Esper ve Gantz'ın, Orta Doğu'daki güvenlik durumunu ve ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.

"OLUMLU NORMALLEŞME SÜRECİ"

Pentagonda basına kısa bir açıklama yapan Esper, ABD'nin İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğüne olan bağlılığını yineledi.

İsrail Savunma Bakanı Gantz ise Orta Doğu'da "olumlu bir normalleşme sürecine girildiğini", ancak bunun İran ve bölgedeki diğer güçlerce engellenmeye çalışılacağını iddia ederek, ABD ile iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

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