22 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Oruç Reis için yeni Navtex ilanı

Oruç Reis için yeni Navtex ilanı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2020 00:36
Türkiye'den Oruç Reis için yeni Navtex ilanı geldi. Navtex 27 Ekim 2020'ye kadar geçerli olacak. Detayları A Haber muhabiri aktardı.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce `Navigational text messages´ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

NAVTEX İLANI NEDİR?

Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimlere verilen isim. Duyuru ve uyarılar sivil veya askeri tüm gemi ve tekneler için bağlayıcı niteliktedir.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Skandal iddia: CHP, HDP VE İP Açılım Anayasası hazırlayacaktı
Skandal iddia: CHP, HDP VE İP "Açılım Anayasası" hazırlayacaktı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Oruç Reis için yeni Navtex ilanı
Oruç Reis için yeni Navtex ilanı
Fransız gazeteci Macron ve Fransa hükümetinin İslam karşıtlığını anlattı
Fransız gazeteci Macron ve Fransa hükümetinin İslam karşıtlığını anlattı
BAE ajanı ile ilgili yeni detaylar
BAE ajanı ile ilgili yeni detaylar
İşte CHP ve İYİ Parti’nin FETÖ dosyaları
İşte CHP ve İYİ Parti’nin FETÖ dosyaları
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
AK Parti'den HDP'li Remziye Tosun'a sert tepki!
AK Parti'den HDP'li Remziye Tosun'a sert tepki!
Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması
Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması
Eski HDP'li vekilin oğlu! Gri listedeki terörist yakalandı!
Eski HDP'li vekilin oğlu! Gri listedeki terörist yakalandı!
Ermeni saldırısı gözünden etti!
Ermeni saldırısı gözünden etti!
Küçük ama etkili! Sert hedefleri deldi geçti
Küçük ama etkili! Sert hedefleri deldi geçti
Daha Fazla Video Göster