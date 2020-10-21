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Gürcistan'da rehine krizi: Soyguncu ikna edilmeye çalışılıyor

Son dakika haberi... 'da bir bankaya soygun yapmak üzere giren şahıs, 19 kişiyi rehin aldı. Soyguncu güvenlik güçleri tarafından ikna edilmeye çalışılıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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Gürcistan'da rehine krizi: Soyguncu ikna edilmeye çalışılıyor

Gürcistan'ın Zugdidi kentinde bir bankaya giren silahlı saldırgan, bankada 19 kişiyi rehin aldı. Gürcistan medyası, 55 yaşında bir kadının bankadan çıktığını duyurdu. Saldırganın 18 kişiyi hala rehin tuttuğu ve 500 bin dolar talep ettiği ifade edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde saldırganı ikna etmeye çalılştığı bildirildi.

Gürcistanda rehine krizi: Soyguncu ikna edilmeye çalışılıyor GÜRCİSTAN'DA REHİNE KRİZİ: SOYGUNCU İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

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