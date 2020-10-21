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Son dakika: Oxford'un koronavirüs aşısını deneyen gönüllü hasta hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 'nin ’e karşı geliştirdiği aşıyı, gönüllü olarak deneyen hasta hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden hastanın Brezilyalı ve 28 yaşında olduğu öğrenildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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Son dakika: Oxford'un koronavirüs aşısını deneyen gönüllü hasta hayatını kaybetti

Oxford koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu.

28 YAŞINDAYDI

Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, Oxford koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıkladı. Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu, ölüm nedeninin ise 'COVID-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar' olduğu ifade edildi.

AHA ÖNCE YAN ETKİLERİ NEDENİYLE DURDURULMUŞTU

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ile birlikte koronavirüs aşı çalışmalarına devam eden AstraZeneca, daha önce klinik denemeler sırasında 'bir gönüllüde' beklenmeyen yan etkilerin ortaya çıkmasından sonra aşının denemelerine ara verildiğini açıklamıştı. Oxford Üniversitesi, daha sonra yaptığı açıklamada koronavirüs aşısının denemelerine devam edileceğini duyurmuştu.

Aşı denemelerinde son aşama! Koronavirüs aşısının yan etkileri var mı? A Haberde anlattı AŞI DENEMELERİNDE SON AŞAMA! KORONAVİRÜS AŞISININ YAN ETKİLERİ VAR MI? A HABER'DE ANLATTI

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