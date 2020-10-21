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Son dakika: İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı iddialarına yanıt

tarafından yapılan açıklamada "Bugün Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir." ifadelerine yer verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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Son dakika: İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı iddialarına yanıt

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberlerini yalanlandı.

HABERLER TAMAMEN ASILSIZDIR

Çataklı yaptığı açıklamada "Bugün Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

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