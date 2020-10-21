İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberlerini yalanlandı.

HABERLER TAMAMEN ASILSIZDIR

Çataklı yaptığı açıklamada "Bugün Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.