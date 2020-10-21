Son dakika: Türkiye'den Paşinyan'a sert tepki: Kimin savaş istediği belli
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Karabağ'da diplomatik çözümün olmadığını belirten açıklamasına yönelik sert bir paylaşımda bulundu. Kalın paylaşımında " Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmiştir" ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Karabağ'da diplomatik çözüm yok" şeklindeki açıklamasının Ermenistan'ın niyetini ortaya koyduğunu ifade etti.
ERMENİSTAN NİYETİNİ ORTAYA KOYDU
Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Paşinyan'ın, 'Karabağ'da diplomatik çözüm yok' şeklindeki açıklaması, Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmiştir; Güney Kafkasya'ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.
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