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Son dakika: Türkiye'den Paşinyan'a sert tepki: Kimin savaş istediği belli

Son dakika haberi... Başbakanı Paşinyan'ın Karabağ'da diplomatik çözümün olmadığını belirten açıklamasına yönelik sert bir paylaşımda bulundu. Kalın paylaşımında " Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, 'nin ve 'ın haklılığını teyit etmiştir" ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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Son dakika: Türkiye'den Paşinyan'a sert tepki: Kimin savaş istediği belli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Karabağ'da diplomatik çözüm yok" şeklindeki açıklamasının Ermenistan'ın niyetini ortaya koyduğunu ifade etti.

ERMENİSTAN NİYETİNİ ORTAYA KOYDU

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Paşinyan'ın, 'Karabağ'da diplomatik çözüm yok' şeklindeki açıklaması, Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmiştir; Güney Kafkasya'ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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