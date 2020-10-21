Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ABD'de buluşacak
Son dakika haberi...ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının cuma günü Washington'da bir araya geleceklerini açıkladı. Pompeo her iki bakan ile birebir görüşecek. Üç ülke arasında bir görüşmenin olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.
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Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilim sonrasında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Washington'a davet etti. Bu davetin iki isim tarafından kabul edildiği ifade edildi.
SIRASIYLA AĞIRLAYACAK
Buna göre Pompeo'nun önce Bayramov ile bir araya geleceği, sonrasında Mnatsakanyan'ı ağırlayacağı öne sürüldü.
ÜÇLÜ GÖRÜŞME OLACAK MI?
ABD tarafının aynı gün içerisinde üçlü bir görüşme yapılması için girişimde bulunduğu ancak bunun henüz netlik kazanmadığı belirtildi.