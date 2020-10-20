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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkiler benzeri görülmemiş bir seviyede

Devlet Başkanı , "Ukrayna ve arasındaki ilişkiler benzeri görülmemiş bir seviyede." ifadelerini kullandı. Zelenskiy, "Türkiye ile korvetler, motorlar, silahlı insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri üreteceğiz." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkiler benzeri görülmemiş bir seviyede

Zelenskiy, Parlamentosunda yaptığı konuşmada, -Ukrayna ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Orduyu güçlendirmeye önem verdiklerine dikkat çeken Zelenskiy, "Türkiye ile korvetler, motorlar, silahlı insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri üreteceğiz." dedi.

Zelenskiy, uluslararası arenada pek çok ülkeyle ilişkilerin geliştiğini ifade ederek "Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkiler benzeri görülmemiş bir seviyede." diye konuştu.

UKRAYNA İLE TÜRKİYE ARASINDA SAVUNMA ALANINDA ARTAN İLİŞKİLER

Ukrayna, Türkiye'den geçen sene 6 Bayraktar silahlı insansız hava aracı () ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.

Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nozdriya, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiklerini, Ukrayna ordusunun 48 ortak üretim SİHA satın almayı planladığını bildirmişti.

Öte yandan, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy'nin başkanlığında bir heyet ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret etmişti. Uruskiy, ziyaretin ardından, Türk savunma sanayisinde örnek alınması gereken pek çok şey bulunduğunu söylemişti.

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