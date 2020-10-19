Kabe’de hasret 7 ay sonra bitti

Öte yandan, Harameyn Başkanlığı olarak bilinen ve Mekke şehrindeki Mescid-i Haram ile Medine kentindeki Mescid-i Nebevi'den sorumlu olan kurumun Twitter hesabından yapılan bilgilendirme paylaşımında ise Mescid-i Haram'da saf tutarak sabah namazını eda eden Müslümanların fotoğraflarına yer verdi.