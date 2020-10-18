Son dakika...3 PKK'lı daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan PKK/YGP'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li 3 terörist, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı. Teröristler komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.