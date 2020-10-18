18 Ekim 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika...3 PKK'lı daha etkisiz

Son dakika...3 PKK'lı daha etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bölgesine taciz ateşi açan 3 /'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020
ABONE OL
Son dakika...3 PKK'lı daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan PKK/YGP'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li 3 terörist, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı. Teröristler komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Son dakika: Bakanlık açıkladı! Yunanistan’a kaçmak isteyen 1 PKK’lı terörist Edirne’de yakalandı SON DAKİKA: BAKANLIK AÇIKLADI! YUNANİSTAN'A KAÇMAK İSTEYEN 1 PKK'LI TERÖRİST EDİRNE'DE YAKALANDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA