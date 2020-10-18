Son dakika...3 PKK'lı daha etkisiz
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan PKK/YGP'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
3 TERÖRİST ETKİSİZ
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li 3 terörist, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı. Teröristler komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.