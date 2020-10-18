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Batı medyası şaşırtmadı: Erdoğan'ın seçtiği yeni işgal lideri Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ile yakın ilişkilere sahip olan adaylardan , 'yı mağlup etmeyi başardı. Ersin Tatar'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından başta basını olmak üzere batılı ülkelerin medyalarında yer alan haberlerde Tatar'ın seçilmesinden duyulan rahatsızlık dile getirildi. Yunanistan'ın haber sitesi Ersin Tatar'ın cumhurbaşkanı seçilmesini "İşgal altındaki topraklarda sahte seçim: Erdoğan'ın seçtiği yeni işgal lideri Ersin Tatar" gibi skandal bir başlıkla okurlarına aktardı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020
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Batı medyası şaşırtmadı: Erdoğan'ın seçtiği yeni işgal lideri Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki cumhurbaşkanlığı seçiminin hiçbir adayın yeterli oy oranına sahip olamamasından dolayı ikinci tura kalmasının ardından gerçekleştirilen seçimde Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı , 67 bin 322 oyla seçimdeki geçerli oyların yüzde 51,69'unu alarak seçimi önde tamamladı.

YUNANİSTAN VE AVRUPA BASINI RAHATSIZ

Mevcut seçim sonuçları adanın öteki tarafında büyük öfke ve hayal kırıklığına neden oldu. ve Avrupa basınının çıkan haberler bu hayal kırıklılıklarını gözler önüne serdi.

ERDOĞAN'IN YENİ İŞGAL LİDERİ

Yunanistan'ın haber sitesi, "İşgal altındaki topraklarda sahte seçim: Erdoğan'ın seçtiği yeni işgal lideri Ersin Tatar" ifadeleriyle seçim sonuçlarını hazmedemedi.

ERDOĞAN'IN ADAYI KAZANDI

Avrupa'nın Yunanca yayın yapan Euronews Greek haber sitesiyse, "Nihai seçim sonuçlarına göre, Erdoğan'ın adayı Mustafa Akıncı'ya karşı kazandı" başlıklı haberinde "İşgal altındaki Lefkoşa'da Tatar'ın seçim şarkısı hoparlörlerden duyulurken destekçileri kutlama yaptı" ifadeleriyle düşmanlığını belli etti.

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ERDOĞAN'IN İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARDA...

SYRIZA'nın Parlamento grubu başkanı Kostas Zachariadis, "Tatar'ın seçimlerdeki zaferi, Kıbrıs sorununun çözülmesi için kötü bir haber. Erdoğan'ın işgal altındaki topraklarda iktidara yükselişi AB'yi artık uyandırmalı, müdahale etmeli, gözlemci rolüyle sınırlı kalmamalıdır." sözlerini sarf etti.

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