Batı medyası şaşırtmadı: Erdoğan'ın seçtiği yeni işgal lideri Ersin Tatar

YUNANİSTAN VE AVRUPA BASINI RAHATSIZ

Mevcut seçim sonuçları adanın öteki tarafında büyük öfke ve hayal kırıklığına neden oldu. Yunanistan ve Avrupa basınının çıkan haberler bu hayal kırıklılıklarını gözler önüne serdi.

ERDOĞAN'IN YENİ İŞGAL LİDERİ

Yunanistan'ın Hellas Journal haber sitesi, "İşgal altındaki topraklarda sahte seçim: Erdoğan'ın seçtiği yeni işgal lideri Ersin Tatar" ifadeleriyle seçim sonuçlarını hazmedemedi.