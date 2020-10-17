Türkiye'nin desteği zorlarına gitti: Ermenistan marketlerindeki Türk ürünlerini toplattı

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarma operasyonları devam ederken, Ermeni tarafı sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor. Azerbaycan ordusunun karşısına çıkmaya cesaret edemeyen işgalci yönetim, bir yandan sivilleri vururken bir yandan da Azerbaycan'ın haklı davasına destek veren Türkiye'ye karşı boykot uygulamaya başladı.

TÜRK MALLARINI RAFLARDAN KALDIRDILAR

Ermenistan'da marketlerdeki Türk malları raflardan kaldırıldı. Boşaltılan farlara boykota dair yazılar asıldı. Kimi Ermenistan vatandaşları boykot kararını desteklerken kimi de bu uygulamanın resmi bir yönetmeliğe bağlı olarak yapılması gerektiğini savunarak tepki gösterdi.