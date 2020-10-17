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Son dakika: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada " bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 /’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.10.2020
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Son dakika: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuruldu.

6 TERÖRİST ETKİSİZ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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