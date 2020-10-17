İtalya ve Malta'da vaka sayıları artıyor! Papa'nın kaldığı evde...

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 165 bin 837 test yapılarak 10 bin 925 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugünkü, vaka sayısı, İtalya'da salgının başladığı 21 Şubat'tan beri en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Salgın başından beri virüs kapan kişi sayısı 402 bin 536'ya ulaştı. Aktif hasta sayısı 116 bin 935'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 705'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 47 artarak 36 bin 474'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 1255 artışla 249 bin 127 oldu.

İtalya'da 12 Ekim'den beri vaka sayılarının artması, ülkede hükümeti yeni tedbirleri görüşmeye itti.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Başbakan Giuseppe Conte ve koalisyon iktidarındaki partilerin temsilcileri, akşam saat 22.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı da olmak üzere, restoran ve mekanların kapanma saatini daha da öne çekmeye yönelik önlemleri değerlendirmeye aldı.

Haberlerde, başbakanlığın yeni kısıtlayıcı tedbirler içeren bir kararname üzerinde çalıştığı belirtildi.

MALTA'DA REKOR ARTIŞ

Avrupa'da nüfusuna oranla Kovid-19 salgınının ikinci dalgasını şiddetli şekilde geçiren Malta'da günlük vaka sayısı bugün yeni bir rekor kırdı.

Ülkede son 24 saatte 204 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, aktif Kovid-19 hasta sayısı 1257'ye yükseldi.

Salgın başından beri 45 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Malta'da vakaların hızla yükselmesi sonrasında Başbakan Robert Abela, dün akşam ülkede yeni sıkı tedbirleri açıklamıştı.

Buna göre, ülkede açık alanlarda da maske zorunluluğu getirilirken, bar ve gece kulüplerinin saat 23.00'te kapanacağı bildirilmiş ve bu kurallara uymayanlara yönelik para cezalarının da arttırıldığı duyurulmuştu.

PAPA'NIN KALDIĞI KONUK EVİNDE VAKA ÇIKTI

Roma'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'nde de Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ikamet ettiği Santa Marta konuk evinde kalan bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve kendisinin başka bir yerde tecrit altına alındığı bildirildi.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, kısa süre önce Kovid-19'a yakalanan 3 kişinin iyileştiği belirtildi.