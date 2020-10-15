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Güney Kıbrıs'ı çalkalayan olay! Başları belada

'nde () en az 2 milyon euro yatırım yapanlara vatandaşlık ve genelinde hakkı verilmesini sağlayan "altın pasaport" uygulaması yolsuzluk skandalı nedeniyle istifa geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.10.2020
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Güney Kıbrıs'ı çalkalayan olay! Başları belada

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) en az 2 milyon Euro yatırım yapanlara vatandaşlık ve AB genelinde vizesiz seyahat hakkı verilmesini sağlayan "altın pasaport" uygulaması yolsuzluk skandalı nedeniyle Meclis Başkanı Syllouris istifa etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre El Cezire televizyonu, yabancı suçlulara AB vatandaşlığı satmakla suçlanan Rum siyasi ve bürokratların gizli görüntülerini yayınlamıştı.

Rum Bakanlar Kurulu, "altın pasaport" skandalına dair yeni görüntüler üzerine olağanüstü toplanarak, bugüne kadar 7 milyar dolar kazandıkları yatırım karşılığı vatandaşlık programını iptal etti.

Meclis Başkanı Dimitris Syllouris'in görevi askıya alınmış, milletvekili Hristakis Ciovanis ise istifa ettiğini açıklamıştı.

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