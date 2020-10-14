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Son dakika: Yemen’de önemli gelişme! 2 ABD vatandaşına karşılık...

Son dakika haberi... ’de destekli Husilerin elinde rehin tutulan 2 vatandaşının, ’dan 200’den fazla Husi militanının iade edilmesi karşılığında serbest bırakıldığı duyuruldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.10.2020 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020
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Son dakika: Yemen’de önemli gelişme! 2 ABD vatandaşına karşılık...

Yemen'de İran destekli Husilerin elinde 3 yıldır rehin olarak tutulan ABD vatandaşları Sandra Loli ve Mikael Gidada'nın, Suudi Arabistan'ın elinde tuttuğu 200'den fazla Husi militanının iadesi karşılığında serbest bırakıldığı duyuruldu.

Sandra Loli'nin insani yardım çalışanı, Gidada'nın ise iş insanı olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcı Asistanı Kash Patel, Loli'nin sağlık durumunun kötü olması sebebiyle hızlı hareket ettiklerini ve varılan anlaşma kapsamında Yemen'e tıbbi yardımda bulunulacağını söyledi.

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