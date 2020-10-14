14 Ekim 2020, Çarşamba
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Fransa’da sağlık alanında yeniden OHAL ilan edildi

Koronavirüs salgınına karşı başarısız bir politika izleyen yeniden OHAL kararı aldı. Bakanlar Kurulu kararnamesi ile Fransa'daki sağlık alanında OHAL ilan edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.10.2020
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Fransa’da sağlık alanında yeniden OHAL ilan edildi

Fransa'da Bakanlar Kurulu kararnamesi ile sağlık alanında yeniden olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayılarının rekor tazelemesi yetkilileri harekete geçirdi. Fransa'da Bakanlar Kurulu kararnamesi ile sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Bugün imzalanan kararname ile ilk olarak 23 Mart'ta geçilen ve 10 Temmuz'da sona eren OHAL durumuna yeniden dönüldü. Vakaların tekrar artması üzerine alınan kararın, Cuma günü itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

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