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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

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DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov, son gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmede, her iki bakan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

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