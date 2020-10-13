Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
Son dakika haberleri.... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov, son gelişmeleri değerlendirdi.
Görüşmede, her iki bakan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.