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Johnson and Johnson koronavirüs aşı denemesini durdurdu!

Son dakika haberine göre; Johnson and Johnson, Covid-19 aşısı adayı için klinik denemelerini, denemelerin son aşamada olduğunu açıklamasından sadece haftalar sonra durdurma kararı aldı. Şirket, katılımcılarından birinde açıklanamayan bir hastalıktan sonra çalışmalarını durdurduğunu açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
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Johnson and Johnson koronavirüs aşı denemesini durdurdu!

Kozmetik ve hijyenik ürünlerin yanı sıra tıbbi malzeme ve ilaç üreticisi Johnson and Johnson (J&J) firması, bir katılımcının hastalanması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı denemesine ara verdi.

Johnson and Johnson koronavirüs aşı denemesini durdurdu!

Merkezi ABD'de bulunan J&J'den yapılan açıklamada, bir katılımcıda "nedeni açıklanamayan" bir hastalığın tespit edildiği belirtildi.

Johnson and Johnson koronavirüs aşı denemesini durdurdu!

Açıklamada, bu hastalığın Kovid-19'a karşı geliştirilmeye çalışılan aşıyla bağlantısı olup olmadığının anlaşılması için 3. aşama klinik deneye ara verildiği ifade edildi.

Johnson and Johnson koronavirüs aşı denemesini durdurdu!

Hastalıklar, kazalar ve diğer yan etkilerin, özellikle büyük çaptaki her klinik deneyin beklenen bir parçası olabileceğine dikkati çekilen açıklamada, şirketin doktorları ve güvenlik denetim kurulunun hastalığın nedenini belirlemeye çalışacağı kaydedildi. Açıklamada, katılımcının mahremiyetinin göz önüne alındığı vurgulanarak söz konusu hastalıkla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Johnson and Johnson koronavirüs aşı denemesini durdurdu!

SON AŞAMANIN EN GEÇ 2021 BAŞINDA SONUÇLANMASI BEKLENİYORDU

J&J'den 25 Eylül'de yapılan açıklamada, üretilen Kovid-19 aşısının, klinik deneylerde virüse karşı güçlü bağışıklık oluşturduğunun gözlendiği belirtilmişti.

Johnson and Johnson koronavirüs aşı denemesini durdurdu!

''Ad26.COV2.S'' adı verilen aşının tek dozunun iki doza eşit derecede olumlu tepki verdiği kaydedilen açıklamada, son aşama olarak aşının 60 bin kişi üzerinde deneneceği, daha sonra ABD Gıda ve İlaç Dairesine kullanım izni ve seri üretim için başvuru yapılacağı aktarılmıştı.

Johnson and Johnson koronavirüs aşı denemesini durdurdu!

Firma yetkilileri, 3. faz olarak bilinen son aşamanın yıl sonuna veya 2021 başına kadar sonuçlanmasını beklediklerini açıklamıştı.

Johnson and Johnson koronavirüs aşı denemesini durdurdu!

HEDEF 1 MİLYAR DOZDAN FAZLA AŞININ TEDARİKİ

Amerikan ilaç üreticisi Johnson&Johnson, 100 milyon dozluk Kovid-19 aşısının üretimi ve teslimi için 5 Ağustos'ta ABD hükümetiyle 1 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

Johnson and Johnson koronavirüs aşı denemesini durdurdu!

"Ad26.COV2.S" adı verilen aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerini ABD ve Belçika'da tamamlayan şirket, 3. aşamanın da başarılı olması halinde gelecek yıl 1 milyar dozdan fazla aşının tedarik edilmesini hedefliyor.

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